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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:25
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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        8 Mart Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden Resul K'ye (38), buraya gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi silahla ateş açtı.

        Saldırıda Resul K. ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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