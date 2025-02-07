Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
8 Mart Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden Resul K'ye (38), buraya gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi silahla ateş açtı.
Saldırıda Resul K. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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