Mobil mamografi aracı erken tanı için kırsaldaki kadınların hizmetinde

HALİL İBRAHİM SİNCAR/EMİN KAVAK - Mardin'de mobil mamografi aracı, erken tanı için kırsaldaki kadınlara ulaşarak ücretsiz meme kanseri tarama hizmeti sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete başlayan mobil mamografi aracı, "Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork" sloganıyla yola çıktı.

İlk olarak Savur ilçesinin girişinde Toplum Sağlığı Merkezine konumlanan araçta, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Savur Belediyesinin desteğiyle kırsal mahalle ve yerleşim birimlerinden getirilen kadınlar, meme ve rahim ağzı kanseri taramasından geçirildi.

Mobil araç daha sonra sağlık ekipleri ile ilçenin kırsal Üçkavak Mahallesi'ne giderek aile hekimlerinin yönlendirmesiyle risk grubundaki kadınlara hizmet verdi.

İlk 5 günde yaklaşık 150 kadını taramadan geçiren ekipler, il genelinde risk grubundaki 40-69 yaş arasındaki tüm kadınlara ulaşmayı hedefliyor.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, AA muhabirine, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebildiğini söyledi.

Bu nedenle mobil mamografi aracıyla sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürerek erken teşhis sürecini hızlandıracaklarını anlatan Yavuz, erken teşhis için il genelinde kırsal alanları gezerek kadınlara meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama hizmeti vereceklerini bildirdi.

Kadınlara sağlık ekiplerince eğitimler de verileceğini dile getiren Yavuz, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile protokol yaptıklarını, protokolle kadınlara ulaşım ve hijyen seti konusunda da destek sunulduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarıyla köylerde dolaşacaklarını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Mardin'de risk grubundaki tüm kadınları taramayı hedefliyoruz. Hastanelere ulaşmakta zorluk çeken, ulaşamayan vatandaşlarımızın ayağına bu imkanı götürüyoruz. Aracın köylere gitmesi vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Kanserde en önemli şey erken teşhis. Bu nedenle erken teşhisle vatandaşlarımızın sağlığını koruyoruz."