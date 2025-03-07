Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakam Abdullah Şahin öğrencilerle iftarda buluştu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Spor Lisesi Pansiyonunda iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Şahin, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerle iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kızıltepe Spor Lisesi öğrencilerinin ilçe için çok kıymetli olduğunu ifade eden Şahin, iftarın ardından öğrencilerle sohbet etti, talep ve isteklerini dinledi, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Programa, Kaymakam Şahin'in eşi Emine Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, Kızıltepe Öğretmenevi Müdürü Hadi Gökdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.