Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Ömerli'de iftar programı düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Ömerli ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında Ömerli ilçesindeki Spor Salonunda iftar programı düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Aynı sofranın etrafında toplanarak birlik ve beraberliği pekiştirmenin mutluluğunu paylaştıklarını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından 10 ilçemizde ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aileye toplam 28 milyon lira yardım yapılmıştır. Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından ise 38 bin gıda kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Ayrıca, ramazan ayı boyunca Aşevimizde, Türk Kızılay iş birliğiyle günlük 4 bin ile 5 bin kişilik yemek pişirilmektedir. Belediyemize ait fırında günlük 10 bin ekmek üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Her gün bir ilçede düzenlenen 'Kardeşlik Sofrası' etkinliğimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkındaki iftar çadırımızda her gün 1000 kişiye iftar ikram ediyoruz. Ramazan ayının gönüllerimize merhamet, evlerimize huzur, milletimize birlik getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayın, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Programa, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.