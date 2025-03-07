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        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        MARDİN'dehalı saha maçından dönen arkadaş grubunun içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:35
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        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        MARDİN'dehalı saha maçından dönen arkadaş grubunun içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 5 Mart'ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Halı saha maçından dönen arkadaş grubunun içinde bulunduğu, sürücüsü belirlenemeyen 34 BLH 44 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Park halindeki araçlara çarparak ters dönen otomobilde bulunan Şehmus A. (17), Bünyamin A. (17) ve Davut P. (18) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehmus A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen aracın kontrolden çıkarak, taklalar atıp park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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