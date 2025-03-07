Mardin'de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, 5 Mart'ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Halı saha maçından dönen arkadaş grubunun içinde bulunduğu, sürücüsü belirlenemeyen 34 BLH 44 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Park halindeki araçlara çarparak ters dönen otomobilde bulunan Şehmus A. (17), Bünyamin A. (17) ve Davut P. (18) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehmus A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen aracın kontrolden çıkarak, taklalar atıp park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

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