Mardin'de cipin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir yayanın cipin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir yayanın cipin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Ö'ye (58) cipin çarpması sonucu ağır yaralandığı, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında cipin sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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