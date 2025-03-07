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        Mardin'de cipin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir yayanın cipin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:43 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:43
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        Mardin'de cipin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir yayanın cipin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Ö'ye (58) cipin çarpması sonucu ağır yaralandığı, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında cipin sürücüsü gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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