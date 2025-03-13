Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 109. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 109. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sezen Atlı, Atatürk'ün Mardin ziyaretinin, sadece bir şehrin değil, aynı zamanda Türkiye'nin her köşesinde kalkınma yolunda atılan önemli adımların sembolü olduğunu belirtti.

Atlı, "Atatürk, ülkemizin her karış toprağında birlik ve beraberliğin, özgürlük ve çağdaşlaşmanın temellerini atmak için durmaksızın çalışmıştır. Bu özel gün bize milli mücadele ruhumuzu, ortak değerlerimizi hatırlatırken, geleceğe olan inancımızı da pekiştiriyor." dedi.

Öğrencilerden Emine Değer de "Atatürk Mardin'de" adlı şiiri okudu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.