Midyat Belediyesinin ramazan ayına özel etkinlikleri ilgi görüyor

Programa, Midyat Belediye Başkan Vekili Avukat Mehmet Sait Baş, Belediye Başkan Yardımcıları Masum Cengiz ve Rıdvan Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve vatandaşlar katıldı.

Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Midyat Belediyesinin ramazan ayına özel "Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel" adı ile gerçekleştirdiği etkinlikler ilgi görüyor.

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