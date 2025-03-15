Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı
        ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

        Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen programda konuşan Akkoyun, iftar sofralarında vatandaşlarla ramazanın manevi iklimini ve huzurunu paylaşıp, pekiştirdiklerini söyledi.

        Yetimler ve öksüzler konusunda hassasiyet gösteren bir inancın ve kültürün mensupları olduklarını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Yetim ve öksüz büyüyen Peygamberin ümmetiyiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yetimlerin Allah'ın emaneti olduğuna, haklarına ve himayelerine dair vurgu yapılır. Şefkat ve merhamet telkin eden bir medeniyetin evlatları olarak her daim çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa, yüzlerindeki tebessüme ortak olmak dünyayı daha güzel bir yer haline getirecektir. Unutmayalım ki, yetim kardeşlerimizin hayatlarına sevgiyle, iyilikle, şefkatle, güzelliklerle dokunmak, toplumumuzun geleceğini de aydınlatacaktır. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız geleceğimiz, dua kapımız ve en önemli hazinemizdir. Bu yüzden devletimizin şefkat eli her daim yetim kardeşlerimizin üzerinde olacaktır."

        Akkoyun, dünya coğrafyasında başta Gazze olmak üzere çatışmanın, savaşın, yoksulluğun, kan, gözyaşı ve zulmün hüküm sürmesi vicdan sahibi herkesi derin bir üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

        Mardin'in farklı din ve dillerin bir arada huzur içerisinde kardeşçe yaşamasıyla dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Akkoyun, "'Daha adil bir dünya mümkün.' diyen Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin genelinde olduğu gibi Mardin'imizde oluşan huzur, güven ve istikrar ikliminin tüm dünyaya yayılmasını gönülden arzu ediyorum." diye konuştu.

        Akkoyun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin daim olması için hep birlikte çalışmaya, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Programa, Vali Akkoyun'un eşi Canan Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Mardin'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Nusaybin'de cami inşaatının iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralı
        Nusaybin'de cami inşaatının iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Diller ve Dinler Korosu üç dilde ilahiler sesl...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Diller ve Dinler Korosu üç dilde ilahiler sesl...
        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü
        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü
        Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı
        Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı