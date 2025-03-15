Mardin Valisi Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen programda konuşan Akkoyun, iftar sofralarında vatandaşlarla ramazanın manevi iklimini ve huzurunu paylaşıp, pekiştirdiklerini söyledi.

Yetimler ve öksüzler konusunda hassasiyet gösteren bir inancın ve kültürün mensupları olduklarını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Yetim ve öksüz büyüyen Peygamberin ümmetiyiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yetimlerin Allah'ın emaneti olduğuna, haklarına ve himayelerine dair vurgu yapılır. Şefkat ve merhamet telkin eden bir medeniyetin evlatları olarak her daim çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa, yüzlerindeki tebessüme ortak olmak dünyayı daha güzel bir yer haline getirecektir. Unutmayalım ki, yetim kardeşlerimizin hayatlarına sevgiyle, iyilikle, şefkatle, güzelliklerle dokunmak, toplumumuzun geleceğini de aydınlatacaktır. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız geleceğimiz, dua kapımız ve en önemli hazinemizdir. Bu yüzden devletimizin şefkat eli her daim yetim kardeşlerimizin üzerinde olacaktır."

Akkoyun, dünya coğrafyasında başta Gazze olmak üzere çatışmanın, savaşın, yoksulluğun, kan, gözyaşı ve zulmün hüküm sürmesi vicdan sahibi herkesi derin bir üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

Mardin'in farklı din ve dillerin bir arada huzur içerisinde kardeşçe yaşamasıyla dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Akkoyun, "'Daha adil bir dünya mümkün.' diyen Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin genelinde olduğu gibi Mardin'imizde oluşan huzur, güven ve istikrar ikliminin tüm dünyaya yayılmasını gönülden arzu ediyorum." diye konuştu.

Akkoyun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin daim olması için hep birlikte çalışmaya, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programa, Vali Akkoyun'un eşi Canan Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.