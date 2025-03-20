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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, öğrencilerle sahurda buluştu

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve ÜniAK Bölge Koordinatörü Fırat Köran, KYK yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:14
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, öğrencilerle sahurda buluştu
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve ÜniAK Bölge Koordinatörü Fırat Köran, KYK yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK Mardin Yurdunda düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya gelen Uncu ve Köran'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar, Artuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Veysi Cırık ve teşkilat mensupları eşlik etti.

        Başkan Uncu, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinleyip, önerilerini not aldı.

        Açıklamada ortak görüşlerine yer verilen Uncu ve Köran, öğrencilerle aynı sofrada buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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