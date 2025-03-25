Midyat Belediye Başkanı Şahin belediye çalışanlarıyla iftarda buluştu

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Belediye kampüsünde düzenlenen iftar programına, Belediye Başkanı Şahin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, belediye çalışanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Ramazan ayının ilçe halkı ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Şahin, "Gönül soframızı paylaşmanın mutluluğunu tattık. Rabbim, birliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin." dedi.

Şahin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

İftar programına belediye meclis üyeleri de katıldı.