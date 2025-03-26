Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mehmetçikle iftarda bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde Mehmetçikle iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Nusaybin Dibek Tepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Üs Bölgesini ziyaret etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde güvenlik güçleriyle bir araya gelen Akkoyun, iftar programında yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin fedakarca görevlerini sürdürdüğünü belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Vatanımızın her köşesinde, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimiz, hiçbir engel tanımadan sorumluluklarını yerine getirmektedir. Jandarmamız ve komandolarımız, cesaretleri, disiplinleri ve vatan sevgileriyle milletimizin gurur kaynağıdır. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu kutsal topraklar, kahramanlarımızın gösterdiği eşsiz fedakarlık sayesinde ilelebet hür ve bağımsız kalacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."