Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mehmetçikle iftarda bir araya geldi
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde Mehmetçikle iftar yaptı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde Mehmetçikle iftar yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Nusaybin Dibek Tepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Üs Bölgesini ziyaret etti.
Ramazan ayının manevi atmosferinde güvenlik güçleriyle bir araya gelen Akkoyun, iftar programında yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin fedakarca görevlerini sürdürdüğünü belirtti.
Akkoyun, şunları kaydetti:
"Vatanımızın her köşesinde, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimiz, hiçbir engel tanımadan sorumluluklarını yerine getirmektedir. Jandarmamız ve komandolarımız, cesaretleri, disiplinleri ve vatan sevgileriyle milletimizin gurur kaynağıdır. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu kutsal topraklar, kahramanlarımızın gösterdiği eşsiz fedakarlık sayesinde ilelebet hür ve bağımsız kalacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."
Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, 1. İdare Mahkeme Başkanı Osman Kaba ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı.
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