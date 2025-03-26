Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de Gazze için yardım kermesi düzenlendi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de Gazze için yardım kermesi düzenlendi
        ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kültür İnanç Parkı Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesinde Nusaybin Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nusaybin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Türk Kızılay Nusaybin Şubesi ve Yeşilay Nusaybin Şubesince "Gazze için El Ele" sloganıyla iftar saati yardım kermesi düzenlendi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından kermeste sunulan yemeklerle katılımcılar iftarını açtı.

        Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir arada aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kaymakam Çakır, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından iyilik ayı olarak ilan edildi. Devamında İçişleri Bakanlığımız 'Gazze İçin El Ele' sloganıyla Müslüman kardeşlerimiz için bir yardım seferberliği başlattı. Biz de ramazan ayının maneviyatını uygun bir şekilde mübarek Kadir Gecesi'nde Mardin'in en güzel ilçelerinden biri olan Nusaybin'de Gazze için birlik ve beraberlik ortamında bir yardım kermesi programı düzenledik."

        Programda, Türk Kızılay vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

        Kermese, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu
        Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu
        2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı (2)
        2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı (2)
        Tekmeli yumrulu park yeri kavgası kamerada
        Tekmeli yumrulu park yeri kavgası kamerada
        Mardin'de "Zeytin Dal Kanseri Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri" konulu semi...
        Mardin'de "Zeytin Dal Kanseri Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri" konulu semi...
        Mardin'de ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan ko...
        Mardin'de ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan ko...
        Mardin'de bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapılıyor
        Mardin'de bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapılıyor