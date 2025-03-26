Mardin'de Gazze için yardım kermesi düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

Kültür İnanç Parkı Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesinde Nusaybin Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nusaybin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Türk Kızılay Nusaybin Şubesi ve Yeşilay Nusaybin Şubesince "Gazze için El Ele" sloganıyla iftar saati yardım kermesi düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından kermeste sunulan yemeklerle katılımcılar iftarını açtı.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir arada aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Çakır, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından iyilik ayı olarak ilan edildi. Devamında İçişleri Bakanlığımız 'Gazze İçin El Ele' sloganıyla Müslüman kardeşlerimiz için bir yardım seferberliği başlattı. Biz de ramazan ayının maneviyatını uygun bir şekilde mübarek Kadir Gecesi'nde Mardin'in en güzel ilçelerinden biri olan Nusaybin'de Gazze için birlik ve beraberlik ortamında bir yardım kermesi programı düzenledik."