Midyat'ta üniversite alanına 400 fidan dikildi

Mardin'in Midyat ilçesinde Orman Haftası kapsamında 400 fidan dikildi.

Mardin Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Midyat yerleşkesinde Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin öğrencilerle fidan dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, iklim dostu, akıllı ve yeşil bir çevre hedefiyle toprağa bıraktıkları her fidanın, geleceğe verdikleri bir sözün simgesi olduğunu belirti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Işık da 2023 yılında uygulamaya koydukları "iklim dostu, akıllı ve yeşil" bir kampüs olma vizyonu kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ağaç dikmenin hem milli hem dini hem de insani bir görev olduğunu, bu görevin öğrenciler tarafından büyük bir neşeyle yerine getirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Işık, yerleşkenin su sorunlarının yakın gelecekte çözüleceğini ve kurulacak iklim dostu enerji sistemleriyle kendi enerjisini kendi üreten, yemyeşil bir kampüs kurulacağının bildirdi.