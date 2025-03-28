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        Mardin ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Mardin ve Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:03 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:25
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        Mardin ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Mardin ve Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam" yazılı pankart açtı.

        İsrail karşıtı slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.

        Burada katılımcılar adına konuşan avukat Yahya Turan, ramazan ayının son cuma gününün "Dünya Kudüs Günü" olarak kabul edildiğini belirterek, bugünün Kudüs'ün İsrail işgalinden, özgürlük ve barış iklimine ulaşmasını temenni ettiklerini söyledi.

        Filistin'de yaşanan zulme karşı İsrail ve destekçilerinin ürünlerinin boykota devam edilmesi gerektiğini aktaran Turan, "Sizlerin adına Mardin STK Platformu olarak, bu anlamlı günde, duygu ve düşüncelerimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz. Elbet bir gün Kudüs ve Filistin işgalden kurtulacak, işgalci ve soykırımcı siyonistler mağlup olacaktır." dedi.

        Açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        - Siirt

        Siirt'te "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla Peygamber Sevdalıları ve Özgür Kudüs Platformu tarafından Gazze'ye destek açıklaması yapıldı.

        Cuma namazından sonra "Siirt'ten Gazze'ye ışık ol" pankartı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterdi.

        Siirt Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Orhan Ay, bugün Dünya Kudüs Günü'nde dünya Müslümanlarının Kudüs için meydanlara döküldüğünü söyledi.

        Kudüs'ün, zalim İsrail işgalcilerinin kirli elleri altında inim inim inlediğini belirten Ay, şunları kaydetti:

        "Filistin halkı, 1948'den bu yana sistematik zulüm, katliam ve sürgünlerle karşı karşıya bırakılmıştır. Özellikle son dönemde Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılar, sivil yerleşim yerlerinin bombalanması, hastanelerin ve ibadethanelerin hedef alınması, siyonist rejimin vahşetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrailli işgalciler bir yandan Filistin'in kalbinde yer alan Kudüs'ü ve çevresindeki kutsal mekanları gasp ederken diğer taraftan da Gazze'de katliam ve yıkımla Müslümanların kanını akıtmaktadır. Ne yazık ki bu zulümler yalnızca işgalcilerin değil, onlara her türlü desteği sağlayan emperyalist güçlerin de eseridir. Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke, işgalcileri silahlandırmakta, ekonomik ve diplomatik koruma sağlamaktadır. Uluslararası kamuoyu ise bu insanlık suçları karşısında sessiz kalmayı sürdürmektedir."

        Program dua edilmesinin ardından sona erdi.

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