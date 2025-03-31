AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan Ramazan Bayramı mesajı
AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uncu, mesajında, tüm Mardinli vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna zamanlar olduğunu vurgulayan Uncu, bu mübarek günlerde özellikle mazlum coğrafyaların unutulmaması gerektiğini belirtti.
Uncu, şunları kaydetti:
"Bir ramazan ayını daha geride bırakmanın hüznüyle, bayrama kavuşmanın sevincini birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin bir olduğu, paylaşmanın, dayanışmanın ve muhabbetin en yüksek seviyeye ulaştığı özel zamanlardır. Bu kutlu günlerin, milletimizin birliğine, kardeşliğimize ve toplumsal dayanışmamıza güç katmasını temenni ediyorum."
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