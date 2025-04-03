Mardin'de iki tır yandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki iki tır yandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki iki tır yandı.
İstasyon Mahallesi'nde park halindeki iki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.
Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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