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        Mardin'de iki tır yandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki iki tır yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 20:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 20:49
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        Mardin'de iki tır yandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki iki tır yandı.

        İstasyon Mahallesi'nde park halindeki iki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

        Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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