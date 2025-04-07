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        Mardin'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:08
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        Mardin'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan'da bir parkta silahla havaya rastgele ateş açan E.M. kendisini uyaran A.D'ye silahla ateş açtı.

        Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayın ardından kaçan E.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, yürüttükleri çalışmada, E.M'nin Nusaybin'de bir ikamette saklandığını belirledi.

        Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda E.M. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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