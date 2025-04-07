Mardin'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayın ardından kaçan E.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan'da bir parkta silahla havaya rastgele ateş açan E.M. kendisini uyaran A.D'ye silahla ateş açtı.

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