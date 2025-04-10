Mardin'de seyir halindeki tır yandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiyeye durumu bildirdi. Bu sırada vitesi boşta kalan tır, yoldan çıkıp tarlaya girdi.

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