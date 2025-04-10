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        Mardin'de seyir halindeki tır yandı

        Mardin'de seyir halindeyken alev alan tır yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:22
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        Mardin'de seyir halindeki tır yandı
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        Mardin'de seyir halindeyken alev alan tır yandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 UZ 650 plakalı tır, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Akça Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiyeye durumu bildirdi. Bu sırada vitesi boşta kalan tır, yoldan çıkıp tarlaya girdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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