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        Mardin'de "25. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu" sona erdi

        Mardin'de düzenlenen "25. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:29
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        Mardin'de "25. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu" sona erdi
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        Mardin'de düzenlenen "25. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu" sona erdi.

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Akademi ve Siyonizm: Siyo-Soykırım, Uluslararası Toplum ve Küresel Vicdan" temasıyla düzenlenen ve dün başlayan sempozyumda iki gün boyunca 150'ye yakın bildiri sunuldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları akademik bir zeminde tartışıldı, uluslararası toplumun sessizliği ve küresel vicdandan yükselen itirazlar masaya yatırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sempozyumun vicdanları harekete geçiren bir toplantı olduğunu belirtti.

        Akademik camianın, küresel vicdanın sesi olması gerektiğini belirterek, bu tür sempozyumların Filistin mücadelesine entelektüel anlamda büyük katkı sunduğunu ifade etti.

        Özcoşar, şunları kaydetti:

        "Bugün burada sadece akademik bir toplantı gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda insanlık vicdanını harekete geçirecek bir uyanışa katkıda bulunuyoruz. Filistin'de yaşanan vahşet karşısında sessiz kalan uluslararası toplumun bu tutumu kabul edilemez. Üniversiteler olarak, bu zulmün karşısında dimdik durmak ve gerçekleri tüm açıklığıyla ortaya koymak zorundayız. Siyonist baskılara rağmen medyada, akademide ve sanat çevrelerinde sesini yükselten kişi ve kuruluşların varlığı insanlık adına umut verici bir tablo. Sempozyum bu itirazların entelektüel ve etik temellerini tartışarak, adalet ve insan onuru için yeni bir mücadele zemini oluşturdu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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