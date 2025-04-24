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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'da çocuklara sinema sürprizi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Eryeri ve Göllü mahallelerindeki 300 öğrenciye yönelik sinema etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:29
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'da çocuklara sinema sürprizi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Eryeri ve Göllü mahallelerindeki 300 öğrenciye yönelik sinema etkinliği düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, "Akıllı Tavşan Momo" adlı animasyon filmini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

        Film gösterimi sırasında öğrencilere çeşitli ikramlar da yapıldı.

        Programda çocukların eğlenmeleri hem de 23 Nisan coşkusunu sosyal bir ortamda yaşamaları sağlandı. Sinema etkinliğinin ardından çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

        Belediye yetkilileri, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz." mesajını paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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