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        Mardin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor

        Mardin'de toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:32 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:32
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        Mardin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor
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        Mardin'de toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte dün görülmeye başlanan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, hava kalitesinde de azalma yaşanıyor.

        Merkez Artuklu ilçesinde tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

        Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı bulunanların, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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