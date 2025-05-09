Mardin'de "İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı" yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, "Geçen yıl ülke genelinde, kolluk personeli hakkında yapılan ihbar ve şikayetler ile yetkili birimlerce resen yapılan işlemler dahil olmak üzere toplam 65 bin 108 işlem kaydı yapılmıştır. Bu kayıtların yüzde 80,7'si incelenerek karara bağlanmış ve sonuçlandırılmıştır." dedi.

Sağlam ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında "İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı" bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sağlam, komisyon olarak yeni dönem çalışmaları kapsamında toplantıları Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Şimdiye kadar 7 farklı şehirde toplantıları gerçekleştirdiklerini, 8'incisini de Mardin'de yaptıklarını bildiren Sağlam, İçişleri Bakanlığı kolluk hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, vatandaş odaklı bir yaklaşımla hizmet sunumunun güçlendirilmesi ve bu noktada kamu güvenliğine ilişkin beklentilerin daha etkin şekilde karşılanması yönünde yoğun ve kararlı çaba yürüttüklerini kaydetti.

Sağlam, insan hakları temelli kolluk hizmeti anlayışının geliştirilmesi için komisyonun varlığının önemine işaret ederek, 6713 sayılı Kanun ile kolluk görevlilerine yönelik şikayetlerin merkezi sistemde kayıt altına alınmasının, izlenmesinin ve etkili şikayet mekanizması oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Bu sistemde 3 temel amacı gerçekleştirmeyi umduklarını ifade eden Sağlam, "Bunlar kolluk personelimize yönelik ihbar ve şikayetleri hızlıca çözüme kavuşturmak, şeffaflığı her aşamada sağlamak, görevini özveriyle yapan kolluk personelini asılsız suçlamalardan korumaktır." diye konuştu. - "Şikayet sisteminin tüm süreçlerinin hukuka uygun şekilde işlemesini teminat altına almak istiyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve talimatlarıyla çalışmaları iki ana prensip üzerine inşa ederek sürdürdüklerinin altını çizen Sağlam, bir taraftan kolluk personelinin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, vazifelerini en üst düzeyde yerine getirmelerine olanak sağlamayı, diğer taraftan şikayet sisteminin tüm süreçlerinin hukuka uygun şekilde işlemesini teminat altına almayı istediklerini vurguladı.

Tüm il ve ilçelerde vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran "Kolluk Şikayet Büroları" oluşturduklarını aktaran Sağlam, şunları kaydetti: "Şu anda Türkiye genelinde 1007 büroda toplam 2 bin 708 personelimiz görev yapmakta ve düzenli eğitimlerden geçmektedir. Bu yapılanma sayesinde merkezden en uç birimlere kadar birbirini tamamlayan kapsamlı gözetim sistemi tesis edilmiştir. Bazı istatistiki verileri paylaşmak gerekirse, merkezi kayıt sistemi verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde kolluk personeli hakkında yapılan ihbar ve şikayetler ile yetkili birimlerce resen yapılan işlemler dahil olmak üzere toplam 65 bin 108 işlem kaydı yapılmıştır. Bu kayıtların önemli bir bölümü olan 52 bin 574'ü yani yüzde 80,7'si incelenerek karara bağlanmış ve sonuçlandırılmıştır. 12 bin 534 kayda ilişkin işlemler ise devam etmektedir. Vatandaşlarımız artık kolluk personeli hakkındaki her türlü bildirimi çeşitli kanallardan iletebilmektedir. Başvurular şahsen, yazılı, sözlü, telefonla, mektupla, faksla, e-posta ile veya web adresinden çevrim içi olarak yapılabilmektedir. Bugüne kadar internet sitemiz üzerinden toplam 7 bin 673 başvuru alınmış olması, sisteme duyulan güvenin göstergesidir."

Sağlam, vatandaşların kolluk personeli hakkındaki ihbar ve şikayetlerini bürokrasiye takılmadan, diledikleri kanaldan yetkili mercilere kolayca iletebildiklerini ifade ederek, soruşturma süreçleri hakkında düzenli ve şeffaf şekilde bilgilendirildiklerini, memnun kaldıkları kolluk personelini takdir etme imkanına sahip olduklarını dile getirdi. Komisyonun şeffaflık, hesap verebilirlik ve insan haklarına saygı ilkelerini esas alarak önemli çalışmalara öncülük ettiğini vurgulayan Sağlam, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kolluk personelimizin insan haklarına duyarlılığının yükseltilmesi, vatandaşlarımızla ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve şeffaf yönetim anlayışının kökleştirilmesi alanlarında dikkate değer ilerlemeler kaydedilmiştir. Komisyon olarak, her ay ülke genelinde vatandaşlarımızın kolluk şikayet sistemine ilişkin görüş ve önerilerini almak amacıyla düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptırmaktayız. Bu anketler yardımıyla yetkili mercilerle işbirliği içerisinde kolluk hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik gerekli iyileştirme ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu süreçte komisyonumuz tarafından toplam 14 ilke kararı kabul edilmiş olup bu ilke kararları yetkili mercilere bildirilmiştir. Bu kararlar, kolluk personelimizin daha etkin, şeffaf ve vatandaş odaklı hizmet vermesi açısından alınmıştır. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, güvenli ve huzurlu Türkiye, güvenli ve huzurlu Mardin için el ele, gönül gönüle çalışmak istiyoruz."