Mardin'de öğretmenin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin baba ve 2 oğlu yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmenin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmenin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz'ın (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında baba K.E, oğulları İ.E. ve F.E. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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