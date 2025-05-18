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        Mardin'de devrilen otomobildeki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, anne ve babası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:55 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:01
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        Mardin'de devrilen otomobildeki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, anne ve babası yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ALJ 781 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki Mustafa Y. (3), olay yerinde hayatını kaybetti, baba Erdem Y. (33) ve anne Elif Y. (29) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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