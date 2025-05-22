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        Mardin'in lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Mardin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöreye özgü yemekler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 20:45 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:54
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        Mardin'in lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
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        Mardin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöreye özgü yemekler tanıtıldı.

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Sabancı Kent Müzesi'nde coğrafi işaretli lezzetlerin bulunduğu kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok, dobo, incasiye, alluciye, kahiye ve harire gibi yemek ve tatlıların yanı sıra badem şekeri, leblebi, kişniş, sumak ve reyhan şerbeti gibi 47 çeşit yemek, tatlı ve içecek hazırlandı.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri stantları gezerek yöresel lezzetler hakkında bilgi aldı.

        Vali Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen hafta kapsamında Mardin'in lezzetlerini tanıttıklarını belirtti.

        Mardin'de farklı etnik yapıların yüzyıllardır bir arada kardeşlik hukuku içinde yaşadığına dikkat çeken Akkoyun, bu birlikteliğin ve çeşitliliğin yöresel lezzet ve ürünlere de yansıdığını vurguladı.

        Zengin bir mutfağa sahip Mardin'de yüzyıllardır yapılan lezzetlerden 47'sini tanıttıklarını kaydeden Akkoyun, şunları söyledi:

        "Yüzyıllardır bu birlik, beraberlik ve kardeşlik bir kültürel mirası da beraberinde getirmiştir ve bizler bu mirası devralıyoruz. Bu yemekleri gördükçe ne kadar değerli bir şehirde yaşadığımızı ve ne kadar önemli bir kültürün içinde bulunduğumuzu bir kez daha hissediyoruz. Bizler de tüm kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve Mardin'de yaşayan vatandaşlarımızla kültürümüzün bize miras bıraktığı bu kıymetli yemekleri, ürünleri bugün de yaşatarak gelecek nesillere aktarmaya gayret edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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