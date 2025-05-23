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        Mardin'de Gazze yararına kermes düzenledi

        Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:42
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        Mardin'de Gazze yararına kermes düzenledi
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        Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan çadırda, yiyecek ve giysilerden oluşan ürünler satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilecek gelir, Gazze halkına yardım için kullanılacak.

        Mardin İHH İl Başkanı Hamdullah Aşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü kadınların el emeği göz nuruyla yaptığı yemeklerin yanı sıra giysilerden elde edilecek gelirin de Gazze'ye destek için kullanılacağını söyledi.

        Kermesi ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Aşar'dan kermesle ilgili bilgi aldı.

        Akkoyun, gönüllü çalışan kadınlara da gayretlerinden ve Gazze'ye olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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