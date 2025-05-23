Mardin'de Gazze yararına kermes düzenledi

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Gazze yararına kermes düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan çadırda, yiyecek ve giysilerden oluşan ürünler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelir, Gazze halkına yardım için kullanılacak.

Mardin İHH İl Başkanı Hamdullah Aşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü kadınların el emeği göz nuruyla yaptığı yemeklerin yanı sıra giysilerden elde edilecek gelirin de Gazze'ye destek için kullanılacağını söyledi.

Kermesi ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Aşar'dan kermesle ilgili bilgi aldı.

Akkoyun, gönüllü çalışan kadınlara da gayretlerinden ve Gazze'ye olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.