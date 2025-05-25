Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de partisinin il kongresinde konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı hep birlikte kuracağız." dedi

Erbakan, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin 3. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, parti olarak Türkiye'nin her karışında azim ve gayretle hedefe doğru yürüdüklerini kaydetti.

Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu söyleyen Erbakan, "Yeniden iş başına geleceğiz ve milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından, yeniden Milli Görüş ile Yeniden Refah ile kurtaracağız. Yeniden Refah Partimiz, ikinci 40 yılda Milli Görüş'le şahlanacak. Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı kurarak milletimizi ve tüm mazlumları içinde çekmekte olduğu maddi ve manevi sıkıntılardan kurtaracaktır." ifadelerini kullandı.

Erbakan, tarım, hayvancılık, sanayi, teknoloji ve finans alanlarında güçlü, dış ticaret fazlası veren, savunma sistemlerini yüzde 100 yerli ve milli olarak üreten ve kişi başına milli gelirinin 30 bin dolar seviyesine geldiği bir Türkiye inşa edeceklerini belirterek, "Kaynak paketlerimiz, projelerimiz, kitaplarımız hazır. Bütün bunlarla birlikte makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. İnşallah geleceğiz ve bu sıkıntıları bertaraf edeceğiz. İnşallah bu kadrolarla geleceğiz. Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı hep birlikte kuracağız." diye konuştu.