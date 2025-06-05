Mardin'de temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tarihi sokakları, taş evleri ve eşsiz manzarasıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Mardin, bayram tatili süresince artacak ziyaretçi sayısı göz önüne alınarak kapsamlı bir temizlik programına alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken 1. Cadde'de temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, 1. Cadde başta olmak üzere, yoğun yaya hareketliliğinin beklendiği alanlarda yol ve kaldırım yüzeylerini deterjanlı suyla yıkadı.