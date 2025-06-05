Mardin'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 4 bin arı kovanı dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan "Arılı Kovan Projesi" kapsamında 800 üreticiye yüzde 75 hibe ile 4 bin arı kovanı dağıtımı için tören düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Belediye bahçesindeki törende, Mardin'in tarım ve hayvancılıkta önemli üretimlerin yapıldığı bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Şehrin hem merkezi hem kırsalında üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Akkoyun, geleneksel üretim yöntemleri ve modern teknolojik imkanlarla destekleyerek üreticinin her daim yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Devletin üretimi ve üreticiyi destekleyen çalışmaları doğrultusunda kentin tarım ve hayvancılıkta her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda 'Arılı Kovan Projesi' kapsamında, 10 ilçemizde 800 üreticimize, 4 bin arılı kovan teslimini başlatmış bulunmaktayız. Bu proje kapsamında yaklaşık 14 milyon lirası Büyükşehir Belediyemiz tarafından desteklenmiştir. Projede kovanların maliyetinin yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'i de üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ve kırsal alanda üretimin artırılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin genelinde ve Mardin'imizde sağlanan güven, huzur ve istikrar ortamı ile sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata, gençlikten spora her alanda gerçekleştirdiğimiz kamu hizmetleri ve yatırımları şehrimizin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaya devam etmektedir."