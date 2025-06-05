Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 4 bin arı kovanı dağıtıldı

        Mardin'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 4 bin arı kovanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 4 bin arı kovanı dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 4 bin arı kovanı dağıtıldı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan "Arılı Kovan Projesi" kapsamında 800 üreticiye yüzde 75 hibe ile 4 bin arı kovanı dağıtımı için tören düzenlendi.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Belediye bahçesindeki törende, Mardin'in tarım ve hayvancılıkta önemli üretimlerin yapıldığı bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

        Şehrin hem merkezi hem kırsalında üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Akkoyun, geleneksel üretim yöntemleri ve modern teknolojik imkanlarla destekleyerek üreticinin her daim yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

        Devletin üretimi ve üreticiyi destekleyen çalışmaları doğrultusunda kentin tarım ve hayvancılıkta her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Bu doğrultuda 'Arılı Kovan Projesi' kapsamında, 10 ilçemizde 800 üreticimize, 4 bin arılı kovan teslimini başlatmış bulunmaktayız. Bu proje kapsamında yaklaşık 14 milyon lirası Büyükşehir Belediyemiz tarafından desteklenmiştir. Projede kovanların maliyetinin yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'i de üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ve kırsal alanda üretimin artırılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin genelinde ve Mardin'imizde sağlanan güven, huzur ve istikrar ortamı ile sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata, gençlikten spora her alanda gerçekleştirdiğimiz kamu hizmetleri ve yatırımları şehrimizin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaya devam etmektedir."

        Mardin Arıcılar Birliği Başkanı Hamdullah Ablak da her bir üreticiye 5 kovan verildiğini, her kovanda yaklaşık 35 kilogram bal üretiminin yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Bal üretiminde önemli bir destek sağlandığına dikkati çeken Ablak, "Gerçekten çok iyi oldu. Bu katkılarından dolayı Valimize çok teşekkür ederiz." dedi.

        Üreticilerden Şilvan Bedirhanoğlu da Derik ilçesinde yaklaşık 20 yıldır bal üretimini yaptıklarını belirterek "Geçimimizi onunla sağlıyoruz. Arı üzerinde çocuklarımı okuttum. Onlar artık kendi işleri başında. Şimdi eşimle ikimiz bakıyoruz. Belediyemizden de bize bu imkanı sağladığı için Allah razı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üretici Melek Ablak da ailesinin 3 nesildir arıcılık yaptığını, bu destekle daha fazla üretim yapacağını belirterek yetkililere destekleri için teşekkür etti.

        Törene AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında
        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak

        Benzer Haberler

        Mardin'de Dünya Çevre Günü kutlandı
        Mardin'de Dünya Çevre Günü kutlandı
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun'dan Kurban Bayra...
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun'dan Kurban Bayra...
        HÜDA PAR Mardin İl Başkanı Çevik'ten Kurban Bayramı mesajı
        HÜDA PAR Mardin İl Başkanı Çevik'ten Kurban Bayramı mesajı
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç ve İl Başkanı Mehmet Uncu'dan Kurban Bay...
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç ve İl Başkanı Mehmet Uncu'dan Kurban Bay...
        Mardin'de temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi
        Mardin'de temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü