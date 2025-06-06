Sınırda görevli "hudut kartalları" bayramda vatan nöbetinde

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, vatan nöbetinde bayram sevincini yaşadı.

Suriye sınırında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, elleri tetikte, gözleri hedefte 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor.

Vatan nöbetini sürdüren Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta geçirse de sınırda görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Yerli ve milli silahlarla, gelişmiş termal kamera ve gece görüş dürbünleriyle sınırı 24 saat kontrol altında tutan Mehmetçik, hem gözetleme kulelerinde hem de görüntü izleme merkezinde sınır hattını kesintisiz izliyor, hudut hattındaki olayları dronla tespit ederek hızla bölgeye intikal ediyor.

Sınır hattı boyunca yasa dışı geçiş teşebbüslerini önlemek amacıyla belirli aralıklarla inceleme yapan "hudut kartalları", sınırdaki kaçakçılık olaylarına karşı da sürekli teyakkuz halinde.