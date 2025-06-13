Mardin'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nusaybin-Beyazsu yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 ADE 005 plakalı kamyonet ile 34 NB 7224 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

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