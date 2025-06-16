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        MAÜ öğrencisi Rümeysa Altıntaş Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencisi Rümeysa Altıntaş, Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:55
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        MAÜ öğrencisi Rümeysa Altıntaş Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencisi Rümeysa Altıntaş, Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenen Pickleball Türkiye Şampiyonası Final karşılaşmalarında MAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Altıntaş, Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

        Ayrıca, çiftler kategorisinde Altıntaş ve antrenörü Serhat Doğu Gündoğdu birlikte yarışarak Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrenci ve akademisyenleriyle gurur duyduğunu belirterek, el edilen başarının üniversite için önemine dikkat çekti.

        MAÜ BESYO Öğretim Görevlisi ve Antrenör Serhat Doğu Gündoğdu, öğrencileriyle yürüttükleri disiplinli çalışmaların karşılığını şampiyonlukla aldıklarını belirtti.

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