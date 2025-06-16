Mardin'de motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, motosikletteki M.A. (15) ve M.A. (14) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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