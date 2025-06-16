Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de "Dostluğa İz Bırak" resim yarışması düzenlenecek

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Dostluğa İz Bırak" temalı resim yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de "Dostluğa İz Bırak" resim yarışması düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Dostluğa İz Bırak" temalı resim yarışması düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, dostluk, empati ve dayanışma temalarını sanata yansıtmak amacıyla düzenlenecek resim yarışmasına tüm ressam adaylarının katılabileceği belirtildi.

        Katılımcılardan resimlerini bir arkadaşlarıyla birlikte yapmalarının istendiği ifade edilen açıklamada, "Bu yönüyle yarışma, yalnızca sanatsal yetenekleri değil, birlikte üretme ve paylaşma değerlerini de ön plana çıkarıyor. Yarışmada dereceye giren ekipleri birbirinden güzel ödüller bekliyor. Birinciye bisiklet, ikinciye anlık fotoğraf makinesi ve üçüncüye bluetooth kulaklık verilecek." denildi.

        Yarışmaya son başvuru tarihinin 23 Haziran 2025 olduğu vurgulanan açıklamada, başvuru ve resim teslim yerinin 13 Mart Kadın Destek Merkezi olduğu belirtildi.

        Açıklamada, katılım şartları ve yarışma hakkında detaylı bilgiye 0482 213 4618 numaralı telefon hattından ulaşılabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

        Benzer Haberler

        Mardin'de motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de 11'inci kattan düşen reklam oyuncusu öldü
        Mardin'de 11'inci kattan düşen reklam oyuncusu öldü
        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı silahlı sopalı arsa anlaşmazlığı kavgasında...
        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı silahlı sopalı arsa anlaşmazlığı kavgasında...
        MAÜ öğrencisi Rümeysa Altıntaş Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda altın mad...
        MAÜ öğrencisi Rümeysa Altıntaş Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda altın mad...
        Mardin'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile kan bağışı kampanyası b...
        Mardin'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile kan bağışı kampanyası b...
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Dargeçit'te ziyaretlerde bulundu
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Dargeçit'te ziyaretlerde bulundu