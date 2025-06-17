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        Mardin'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğun cankurtaran tarafından kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:17
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        Mardin'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğun cankurtaran tarafından kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçede bir alışveriş merkezinin havuzunda görevli cankurtaran Samet Aydar, havuza giren 3 yaşındaki çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

        Havuza atlayan Aydar, çocuğu sudan çıkarıp bölgeye gelen 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

        Çocuğun kurtarılma anı havuzun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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