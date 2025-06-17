Mardin'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğun cankurtaran tarafından kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğun cankurtaran tarafından kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçede bir alışveriş merkezinin havuzunda görevli cankurtaran Samet Aydar, havuza giren 3 yaşındaki çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.
Havuza atlayan Aydar, çocuğu sudan çıkarıp bölgeye gelen 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.
Çocuğun kurtarılma anı havuzun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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