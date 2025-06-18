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        Mardin'de YKS saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyecek

        Mardin Valiliği, 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:28
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        Mardin'de YKS saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyecek
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        Mardin Valiliği, 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 21-22 Haziran'da yapılacak YKS kapsamında alınan tedbirleri duyuruldu.

        Bu tarihlerde sınavın yapılacağı 08.00 ile 10.00 saatleri arasında yük nakli için kullanılan ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, araçların trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletileceği ifade edildi.

        Açıklamada, sürücülere alınan bu tedbire uymaları yönünde çağrıda bulunularak, bu kararın özellikle sınava girecek öğrencilerin sessiz, güvenli ve ulaşım açısından sorunsuz bir ortamda sınavlarına odaklanabilmeleri için alındığı vurgulandı.

        Açıklamada, sınav sürecinde tüm vatandaşlardan da sessiz olunması ve trafik kurallarına uyulması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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