Mardin'de 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı

Saldırıda eşini, 5 çocuğunu ve 2 kardeşini kaybeden 85 yaşındaki emekli güvenlik korucusu Şeyhmus Yavuz da üzüntülerinin ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerle görüşen Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Altındağ, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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