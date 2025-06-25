Mardin'de işletmelerin müzik yayın saatlerine düzenleme

Mardin Valiliği, kent genelinde faaliyet gösteren işletmelerin müzik yayın saatlerine yönelik yeni düzenleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Mahalli Çevre Kurulu, 17 Haziran 2025 tarihli toplantıda aldığı 2025/140 sayılı karar ile "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında müzik yayın saatlerini yeniden belirledi.

Hem vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hem de çevresel gürültünün kontrol altına alınması amacıyla yapılan yeni düzenlemeyle kent genelinde müzik yayını 12.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Mevzuata aykırı uygulamalarda gerekli yaptırımlar uygulanacak.