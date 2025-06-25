Mardin'de seyir halindeyken yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki zift yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki zift yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Nusaybin-Kızıltepe kara yolu Demirkurt mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen zift yüklü tanker henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Aracını yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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