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        Mardin'de seyir halindeyken yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki zift yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 22:43 Güncelleme: 25.06.2025 - 22:43
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        Mardin'de seyir halindeyken yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki zift yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Nusaybin-Kızıltepe kara yolu Demirkurt mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen zift yüklü tanker henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Aracını yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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