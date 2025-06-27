Mardin'de koku şikayeti üzerine girilen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit ederek belediyenin temizlik ekiplerini yönlendirdi.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi 13. Sokak'taki 3 katlı binada yalnız yaşayan bir kişinin evinden kötü kokular yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.​​​​​​​

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