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        Mardin'de koku şikayeti üzerine girilen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:16
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        Mardin'de koku şikayeti üzerine girilen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

        Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi 13. Sokak'taki 3 katlı binada yalnız yaşayan bir kişinin evinden kötü kokular yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.​​​​​​​

        Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit ederek belediyenin temizlik ekiplerini yönlendirdi.

        Ekiplerin çalışmasıyla evden 2 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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