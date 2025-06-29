Mardin'de park halindeki hafriyat kamyonu yandı

İlçenin Mardin-Diyarbakır kara yolunda bulunan bir şantiyede park halindeki hafriyat kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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