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        GÜNCELLEME - Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 22:59 Güncelleme: 29.06.2025 - 22:59
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        GÜNCELLEME - Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        İlçenin kırsal İlkadım ve Akarsu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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