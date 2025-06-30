Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
İlçenin kırsal Yalınağaç ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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