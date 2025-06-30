Mardin'de 58 üreticiye yüzde 90 hibeyle bağcılık malzemesi dağıtıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, yüzde 90'ı hibeli 58 çiftçiye üzüm sıkma makinesi, budama makası ve ilaçlama pompası verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında malzeme dağıtımı için ilçe stadında dağıtım töreni düzenlendi.

Programda, 58 çiftçiye, yüzde 70'i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve yüzde 20'si Mardin Büyükşehir Belediyesinin hibe desteğiyle üzüm sıkma makinesi, ilaçlama pompası ve budama makası dağıtıldı.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, burada, projeye destek olanlara teşekkür etti.

İlçenin önemli bir değeri olan üzüm ve pekmez üretimini önemsediklerini ifade eden Kundakçı, "Bu minvalde daha önce Mazıdağı pekmezi için coğrafi işaret başvurumuzu yaptık ve çok yakında müjdeli haberleri siz değerli çiftçilerimizle paylaşacağız." dedi.