Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 58 üreticiye yüzde 90 hibeyle bağcılık malzemesi dağıtıldı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, yüzde 90'ı hibeli 58 çiftçiye üzüm sıkma makinesi, budama makası ve ilaçlama pompası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 58 üreticiye yüzde 90 hibeyle bağcılık malzemesi dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, yüzde 90'ı hibeli 58 çiftçiye üzüm sıkma makinesi, budama makası ve ilaçlama pompası verildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında malzeme dağıtımı için ilçe stadında dağıtım töreni düzenlendi.

        Programda, 58 çiftçiye, yüzde 70'i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve yüzde 20'si Mardin Büyükşehir Belediyesinin hibe desteğiyle üzüm sıkma makinesi, ilaçlama pompası ve budama makası dağıtıldı.

        Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, burada, projeye destek olanlara teşekkür etti.

        İlçenin önemli bir değeri olan üzüm ve pekmez üretimini önemsediklerini ifade eden Kundakçı, "Bu minvalde daha önce Mazıdağı pekmezi için coğrafi işaret başvurumuzu yaptık ve çok yakında müjdeli haberleri siz değerli çiftçilerimizle paylaşacağız." dedi.

        Kundakçı, Kaymakamlık olarak yaklaşık 6 ay önce de 15 üreticiye üzüm sıkma makinesi verdiklerini anımsattı.

        Etkinliğe, Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, kamu kurum yöneticileri ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi

        Benzer Haberler

        Mardin'de çıkan örtü yangını, 3 saatte söndürüldü
        Mardin'de çıkan örtü yangını, 3 saatte söndürüldü
        Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mardin'in tarihi ve doğal güzellikleri "Gezgin" belgeseliyle dünyaya tanıtı...
        Mardin'in tarihi ve doğal güzellikleri "Gezgin" belgeseliyle dünyaya tanıtı...
        GÜNCELLEME - Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mardin'de örtü yangını (3)
        Mardin'de örtü yangını (3)
        Mardin'de örtü yangını (2)
        Mardin'de örtü yangını (2)