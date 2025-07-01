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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden, Hatay'daki orman yangınına destek

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:04
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden, Hatay'daki orman yangınına destek
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

        İtfaiye Daire Başkanlığının yangınla mücadeleye destek amacıyla 4 su ikmal aracı ve 8 personeli Hatay'a gönderdiği belirtilen açıklamada, ekiplerin hem doğrudan yangına müdahale ettiği hem hava araçlarının su ihtiyacını karşılamak için destek sağladığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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