Mardin Büyükşehir Belediyesinden, Hatay'daki orman yangınına destek

İtfaiye Daire Başkanlığının yangınla mücadeleye destek amacıyla 4 su ikmal aracı ve 8 personeli Hatay'a gönderdiği belirtilen açıklamada, ekiplerin hem doğrudan yangına müdahale ettiği hem hava araçlarının su ihtiyacını karşılamak için destek sağladığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

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