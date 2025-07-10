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        Savur Kaymakamı Buyuran'a "hayırlı olsun" ziyareti

        Mardin Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Arı, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:34
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        Savur Kaymakamı Buyuran'a "hayırlı olsun" ziyareti
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        Mardin Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Arı, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaymakam Buyuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız. Bu anlamda, ilçede yürütülecek çalışmalarda şehit aileleri ve gazilerimizin öncelikli olarak desteklenmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilecektir." dedi.

        Arı da şehit aileleri, gazilere gösterdikleri yakın ilgi ve destekten dolayı Kaymakam Buyuran'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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