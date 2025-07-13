Mardin 1969 Spor 10 oyuncuyla yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, 10 oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Mardin 1969 Spor Kulübünden yollarını ayırdığı oyuncularla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda terinin son damlasına kadar mücadele eden Ali Kemal Özkan, İlyas Ural, Abdulsamet Kırım, Umut Dilek, Berkan Ünal, Ahmet Teker, Ümit Kurt, Mustafa Eren Damar, Serkan Köse ve Aykut Sarıdoğan'a yürekten teşekkür ederiz. Formamıza kattığınız emek, sahaya yansıttığınız inanç ve mücadele her zaman hafızalarda kalacak. Sizleri her zaman sevgi ve saygıyla anacağız. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."