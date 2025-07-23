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        Mardin'de elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:08
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        Mardin'de elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Bünyamin Y. (26), Ofis Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinin çatısında kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü.

        Olayda Bünyamin Y. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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