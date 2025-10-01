Mardin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenci taburcu edildi
Mardin'in Yeşilli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kahvaltının ardından öğrenciler rahatsızlandı.
Haber verilmesi üzerine okula, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 60 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
