        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenci taburcu edildi

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:32 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:32
        
        Mardin'in Yeşilli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kahvaltının ardından öğrenciler rahatsızlandı.

        Haber verilmesi üzerine okula, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 60 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

        Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

